Pamiętam jak z ~15-20 lat temu oglądałem sobie ruskie stop cham i nie moglem uwierzyć jakie bydło. Niestety widzę ze Polska idzie w stronę wschodnia a nie zachodnia i tego jeżdżenia po chodnikach jest coraz więcej.



Konfitura powinien sie zaprzyjaźnić z jakimś trenerem MMA żeby z nim chodził po chodniku. Przecież ten pierwszy kozak na czerwonym motocyklu aż się prosił.