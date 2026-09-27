Motocykliści kontra sygnaliści
Przez wizjer w kasku ledwo coś widać, ale mimo to pozostaje przekonanie, że motocykl i chodnik są dla siebie stworzone. Nieodpowiedzialne zachowania dorosłych ludzi i agresja po zwróceniu uwagi.rybeczka
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Komentarze (126)
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Konfitura powinien sie zaprzyjaźnić z jakimś trenerem MMA żeby z nim chodził po chodniku. Przecież ten pierwszy kozak na czerwonym motocyklu aż się prosił.
@P4ncak3: Nie ma chyba grupy bardziej aroganckiej na drodze niż motocykliści. Duża część ma podgięte tablice albo nie ma ich wcale, dużo łatwiej im uciec w razie kontroli bo w zasadzie jak rower wjadą tam gdzie nikt inny nie da rady ale są dużo szybsi od
Konfitura to raczej unika rozwiązań siłowych. Jakby mu zależało, to nosiłby porządny gaz pieprzowy i aplikował każdemu, kto startuje do niego z łapami. Motocyklista to mogłoby mieć już w ogóle ciekawie, gdyby żel dostał się pod kask. Zamiast tego, za tarczę ochronną ma kamerę oraz ewentualnie nogi. I chyba dobrze.
https://www.youtube.com/watch?v=ipDmsxQVxIM
Tak, bierzmy za przykład gównokraje pod względem ruchu, co może pójść nie tak ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MagicznyLolek: Zdrowy rozsądek według Włochów:
@Franciszek_Morawiec:
Czyli co? Pushbacki i bezkarnosc? Bo w pushbackach nawet nie spisywali i nie karano... oczywiscie, zeby doszlo do pushbacku, to akurat policjant musialby stac w jakims miejscu...
Ja bylem za tym, zeby ci, ktorzy sie przedostali, byli wylapywani i osadzani/karani. Deportacja pozniej. A nie bezkarnosc, na zasadzie: jutro
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@Dr-Livingstone: tylko motocykle przyciągają taką patologię
w samochodzie 90% jeździe w miarę normalnie, na motocyklu 90% to patologia a te 10% jeszcze się uczy jeździć na motocyklu i się nie czują na tyle pewnie żeby ignorować wszystkie przepisy
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@paramedix: Jeden motocyklista, jeden worek.
Satysfakcjonujący odcineczek