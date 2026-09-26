ale zaraz, przecież ten chłopak, z którym Lewy myślał, że na początku idzie, finalnie potem wyszedł z bramkarzem za rękę (ten z selfie-stickiem), a nie że zostało całkowicie pominięte i zabrane przez Kulesze.

może być tak, że ten mały, co wyszedł pierwszy, był jeszcze w kiblu czy coś i go Kulesza na ostatnią chwilę dostawił, a i tak miał zagwarantowane wyjście jako pierwszy, bo np. był najmłodszy (jest o sporo niższy od Pokaż całość