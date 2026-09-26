Kulesza "podmienił" dziecko wchodzące z Lewandowskim na murawę
Żenujace zachowanie Kuleszy i równie żenujaca reakcja Lewego, który się na to zgodził. W PZPN jak zwykle kolesiostwo ponad wszystkoEdonik
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Żenujace zachowanie Kuleszy i równie żenujaca reakcja Lewego, który się na to zgodził. W PZPN jak zwykle kolesiostwo ponad wszystkoEdonik
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Komentarze (37)
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Już nawet na meczach w usa nim popychają a ten ż udawanym uśmiechem na twarzy udaje że jest ok.
Teraz się przesiadł na najtanszy chinski wóz marki chery bo mu rzucili jakieś drobniaki w postaci kilku baniek.
"pocałujcie mnie w dupe"
no i co z tym faktem zrobimy?
Wstyd tylko, że dla tysięcy młodych ludzi są oni idolami, wzorcami i motywatorami.
Ciekawi mnie tylko czy w szatni śpiewano o premii?
może być tak, że ten mały, co wyszedł pierwszy, był jeszcze w kiblu czy coś i go Kulesza na ostatnią chwilę dostawił, a i tak miał zagwarantowane wyjście jako pierwszy, bo np. był najmłodszy (jest o sporo niższy od