Niby miało to dotyczyć tylko opcjonalnej aktualizacji, ale najśmieszniejsze jest to, że ja w pracy w Windows Update tej opcjonalnej nie wybierałem do instalacji. Typowy Microsoft (miał lecieć tylko jakiś firmware Della).



U mnie to było jeszcze śmieszniej. Office został, wyłączył aktywację, ale... zaczął do mnie mówić po francuski. Cały UI po francusku. Zmiana na domyślny język (systemu) nie dawała efektu. Musiałem pobierać polską paczkę... A dlaczego ustawił się francuski? Bo z Pokaż całość