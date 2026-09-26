Microsoft naprawił Office'a. Niektórym użytkownikom po prostu go usunął
Microsoft po raz kolejny musi gasić pożar wywołany przez aktualizację dla Windows. Tym razem problem dotyczy pakietu Office. Aktualizacja miała rozwiązać problemy ze starszymi instalacjami M365, lecz u wielu użytkowników doprowadziła do utraty aktywacji, a w niektórych przypadkach usunięcia aplikacjKorda
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Komentarze (56)
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Enshittification
https://en.wikipedia.org/wiki/Enshittification
Chyba mam trochę inną definicję "zalety" niż Pan redaktor. To nie jest k***a zaleta, a w najlepszym wypadku jedyne co ratuje tą sytuację.
A potem musiałem zajrzeć do zatoki po rozwiązanie...
U mnie to było jeszcze śmieszniej. Office został, wyłączył aktywację, ale... zaczął do mnie mówić po francuski. Cały UI po francusku. Zmiana na domyślny język (systemu) nie dawała efektu. Musiałem pobierać polską paczkę... A dlaczego ustawił się francuski? Bo z