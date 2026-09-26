Dlaczego wycięto fragment transmisji przed meczem Polska-Bośnia i Hercegowina?
Po meczu reprezentacji Polski głośno zrobiło się o fragmencie z udziałem Cezarego Kuleszy, który zniknął z późniejszej retransmisji TVP Sport.konkarne
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Komentarze (55)
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Obaj do w-------a.
@Notes: dlaczego pomyślałeś o Ance? nie napisał o kogo chodzi
@solutio7: to Lewandowski ma więcej, niż jedną żonę, że miał pomyśleć o kimś innym? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Świat znajomościami stoi...
I czy to wygląda ot tak ze zglasze sie organizacja i dostaje " przydzial" na dany mecz, czy moze za tym stoją układy i kasa?
Bo w zalozeniu chyba chodziło o to by np. chore dzieciaki
Kolesiostan w akcji.
Poziom etyki jak tego kibica co zabrał dziecku czapkę podpisana przez Majchrzaka na US Open.
To taki typowe polactwo. Takie przaśne cwaniactwo niskiego lotu - dla kolesia wszystko ( ͡° ͜ʖ ͡°)