O kurde, to tłumaczenie PZPN grube na zasadzie ,,nie ma żadnej afery i nie zadawaj nam głupich pytań bo kociej mordki dostaniesz''. Dlaczego my musimy tych leśnych komunistycznych dziadów z PZPN utrzymywać z naszych podatków, dlaczego nie możemy rozkręcić tego typu afer na tyle głośno by któryś z polityków powiedział to na mównicy sejmowej?