Kasia, jesteś wielka! Mamy medal mistrzostw świata!
Kapitalna sprawa. Mamy medal w wyścigu ze startu wspólnego w mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym.gheost1410
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Kapitalna sprawa. Mamy medal w wyścigu ze startu wspólnego w mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym.gheost1410
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
Tak, a co chodzi?
Komentarz usunięty przez moderatora
@f9JXBEArQ2H4TKl: NAJLEPSI PRACOWNICY W EUROPIE! NIEMCY, ANGLICY I HOLENDZRY ZAWSZE ZACHWALAJĄ! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora