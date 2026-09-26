Mam wrażenie że w każdym wyścigu jest podobnie. Ktoś ucieka, reszta się patrzy i czeka. Katarzyna Niewiadoma chcąc cokolwiek wygrać zaczyna gonić. Reszta tych co się tylko gapiły rusza za nią. Doganiają te co uciekała, głownie dzięki Kasi. Po jakimś czasie znowu ktoś ucieka. Reszta się gapi. Kasia zaczyna gonić, reszta się podłącza do pogoni. Każdy taki zryw kosztuje Kasię siły co skutkuje tym że przegrywa na finiszu. Tu była na tyle Pokaż całość