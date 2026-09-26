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Niektórzy słuszną krytykę i krzyk o pomoc w zwalczaniu kościoła nazwą jadem i niech sobie nazywają.Nie istnieje ani jedna dobra osoba w kościele, bo kościół już od fundamentów i ustawień systemowych jest złem.Tymczasem krytyka kościoła, to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek.Postawa tego faceta wobec wydarzenia jest godna naśladowania, ale nie jest szlachetna, tylko prawidłowa i rozsądna, jednak wciąż nie umniejsza zła kościoła. Ten facet należy