Poruszająca homilia księdza z Jarosławia rannego w ataku nożownika
"O modlitwę za księdza Stanisława o pokój jego duszy. O zdrowie dla księdza Marka, który wciąż walczy o życie w szpitalu oraz za mnie, abym jak najszybciej wrócił do swoich obowiązków. Zło, które się wydarzyło tutaj w naszym opactwie, musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem"Kagernak
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Komentarze (159)
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Chrześcijańskiej miłości do bliźniego i umiejętności przeznaczenia
Leci plus
żarcik oczywiście. Szacunek dla księdza za wiernośc ideałom i naukom i zwyczajną (a może nadzwyczajną?) przyzwoitość.
Niektórzy słuszną krytykę i krzyk o pomoc w zwalczaniu kościoła nazwą jadem i niech sobie nazywają.
Nie istnieje ani jedna dobra osoba w kościele, bo kościół już od fundamentów i ustawień systemowych jest złem.
Tymczasem krytyka kościoła, to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek.
Postawa tego faceta wobec wydarzenia jest godna naśladowania, ale nie jest szlachetna, tylko prawidłowa i rozsądna, jednak wciąż nie umniejsza zła kościoła. Ten facet należy
W komentarzach.
@red_right_hand: niepoczytalnego.
Jakim sposobem go "uznali"?