Hity

tygodnia

Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
3186
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
3289
Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
2844
Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
2540
Obrzydliwe zachowanie Cezarego Kuleszy
Obrzydliwe zachowanie Cezarego Kuleszy
2321

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