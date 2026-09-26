Tak wygląda życie po wypadku na hulajnodze
W 2022 r. Karina miała wypadek na hulajnodze elektrycznej. Z jego skutkami musi jednak mierzyć się do dziś. Wybite zęby i zmiażdżone kości to tylko niektóre ze skutków wypadku.ArnoldZboczek
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Komentarze (125)
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Dziewczyna z mojego powiedzmy niedalekiego sąsiedztwa już chyba trzeci rok leży w hospicjum w stanie wegetatywnym. Jechały z koleżanką na dwóch e-hulajkach i w------a szczęką o krawężnik, tak że rozpadło się wszystko na kawałki, zęby, żuchwa, zawiasy, deformacja twarzy. To był jak mega cios betonowym bejsbolem. Obrzęk mózgu nie ustąpił praktycznie do dziś, coś się "rozlało" w
@3majmipiwo: Przede wszystkim to ciężko oto żeby nie dochodziło do wypadków jak ci kretyni na hulajnogach jeżdżą po 40-60 km/h albo więcej i to jeszcze często pod wpływem rożnych substancji. Nie znają przepisów ruchu drogowego, nie znają znaków.
@OfficePepe: Bo to jest właśnie mentalność tych ludzi. Co z tego bo kretyn jeden z drugim musi z---------ć i c--j, nic innego się nie liczy.
@FilipWWL: racja, musiałby być filmik 2 sekundowy na tiktoku aby do takich cokolwiek dotarlo
I zanim zleci się tłum "aLe dZiEcKo tO TrZeBa wYcHoWyWaĆ A NiE HoDoWaĆ!" - możesz wychować najlepiej jak potrafisz, nie kupić dziecku tego diabelskiego wynalazku a i tak pod presją grupy rówieśniczej wsiądzie z kolegą jako pasażer i dopiero sobie łeb rozbije. Też kiedyś byłem dzieckiem, pamiętam jak to było.
@sylwek2k: trzeba przedewszystkim pilnować tych przepisów. Jakbys miał fotoradary poustawiane w śmietnikach jak np. w Bawarii to nagle dałoby radę jeździć przepisowo
Ale niewolniczy gen twój nie może przeżyć bez zakazania wszystkiego prócz twojego autka.
@Ein_Auslander: Problem jest ogólnie taki, że młodzi ludzie/ludzie ogólnie umieją to jak najbardziej przewidywać, ale po prostu mają wywalone totalnie i czują się lepsi od innych rzecz jak robią pewne rzeczy.
Jak na ironie kumpel mu pol zartem, pol serio powiedzial, zeby sobie chociaz kask kupil, bo sie na tym zabije.
Nie minelo dwa tygodnie i mial wypadek (pieszy mu wyskoczyl). Glowa roztrzaskana, ostatnie chwile spedzil w hospicjum z wylewajacym sie mozgiem z dziurawej czaszki...
Wniosek: jak nie chcesz ryzykować to tylko 2 tonowy SUV. A jak masz 14 lat i cie rodzice nie wożą nigdzie to przegrałeś życie
Wniosek: trzeba jezdzic pociagiem ( ͡° ͜ʖ ͡°)