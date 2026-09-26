Ale z----------o się fajnie? Co nie Karinka? Nie ty pierwsza i nie ostatnia nie miałaś rozumu...



Dziewczyna z mojego powiedzmy niedalekiego sąsiedztwa już chyba trzeci rok leży w hospicjum w stanie wegetatywnym. Jechały z koleżanką na dwóch e-hulajkach i w------a szczęką o krawężnik, tak że rozpadło się wszystko na kawałki, zęby, żuchwa, zawiasy, deformacja twarzy. To był jak mega cios betonowym bejsbolem. Obrzęk mózgu nie ustąpił praktycznie do dziś, coś się "rozlało" w Pokaż całość