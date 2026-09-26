Niestety to kolejny atak psa w typie TTB. Hodowca jest wściekły, a właściciel załamany stratą ukochanego psa, zaś właścicielka agresywnego pitbulla dalej spaceruje z nim bez kagańca. Opis wypadku sugeruje, że w trakcie zdarzenia agresor był na smyczy. W ramach akcji Stop Agresji Psów powtarzam cały czas i nie przestanę: smycz nie jest żadnym zabezpieczeniem przed atakiem, smycz służy tylko i wyłącznie ochronie psa (aby nie uciekł, nie wbiegł na ulicę itd.)



Miałam okazję porozmawiać z hodowcą oraz z poszkodowanym, właściciel Druha nie odpuszcza, będzie walczył w sądzie. Na ten moment koszty jakie poniósł to około 20 000 zł. Beagle po ataku walczył 9 dni o życie.