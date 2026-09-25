Hity

tygodnia

Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
3122
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
Zwyzywała rzeczniczkę praw dziecka. Chwilę później odebrano jej dzieci.
3245
Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
Lekarz pracował 55 godzin na dobę - Inny w miesiąc zarobił 405 tys. zł
2767
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
2776
Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
Atak w klasztorze. Pięć osób rannych, wśród nich księża
2510

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