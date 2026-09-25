Cześć Wykopowicze, chciałbym opisać Wam patologię, z jaką mierzę się podczas likwidacji szkody po zalaniu mieszkania (łazienki i przyległych pomieszczeń). Towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje tak absurdalną argumentację i spychoterapię, że aż ciężko uwierzyć. Sprawa została już zgłoszona do Rzecznika Finansowego oraz KNF, ale ku przestrodze innych – zobaczcie, jak działają "eksperci".W skrócie: ubezpieczalnia odmówiła wypłaty za zniszczoną łazienkę i meble, bo... "estetyka ich nie interesuje".Oto hity z pism, które od nich dostałem: