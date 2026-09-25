Cześć Wykopowicze, chciałbym opisać Wam patologię, z jaką mierzę się podczas likwidacji szkody po zalaniu mieszkania (łazienki i przyległych pomieszczeń). Towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje tak absurdalną argumentację i spychoterapię, że aż ciężko uwierzyć. Sprawa została już zgłoszona do Rzecznika Finansowego oraz KNF, ale ku przestrodze innych – zobaczcie, jak działają "eksperci".W skrócie: ubezpieczalnia odmówiła wypłaty za zniszczoną łazienkę i meble, bo... "estetyka ich nie interesuje".Oto hity z pism, które od nich dostałem:
- "Głuche płytki" to nie szkoda. W wyniku zalania woda weszła pod kafelki i wypłukała klej. Płytki są całkowicie odparzone od podłoża (tzw. głuche płytki). Według norm budowlanych ITB to wada kwalifikująca całość do skucia (zaraz popękają i wyjdzie grzyb). Ubezpieczyciel dał mi na piśmie, że odmawia wypłaty, bo „płytki nie posiadają pęknięć oraz nie odstają”. Mam czekać, aż same odpadną?
- Genialny pomiar wilgotności po 43 dniach. Likwidator przyjechał na oględziny dopiero po ponad miesiącu od zalania. Użył miernika GANN HYDROMETTE COMPACT B i stwierdził, że jest sucho. Problem w tym, że to miernik dielektryczny, który całkowicie nie nadaje się do płytek szkliwionych, bo szkliwo fałszuje pomiar. Po drugie – po 43 dniach wilgoć z powierzchni naturalnie wyparowała, ale klej pod spodem został już bezpowrotnie zniszczony.
- Spuchnięte meble na wymiar i futryny to "walor estetyczny". Od wody trwale spuchły i zdeformowały się meble MDF oraz ościeżnice drzwiowe (drzwi się nie domykają). Ubezpieczyciel stwierdził w decyzji, że „walory estetyczne go nie interesują” i za to nie zapłaci. Mimo że polisa jest wykupiona w wartości odtworzeniowej (nowej)!
- Bezprawny zakaz osuszania i żądania z kosmosu. Wydali mi pisemny zakaz osuszania technologicznego (czym sami doprowadzili do gnicia mebli), a teraz blokują wypłatę, żądając faktur proforma od stolarza rozbitych na pojedyncze roboczogodziny i gramatury materiałów, żeby tylko dopasować to do swoich zaniżonych stawek systemowych. Powołują się przy tym na abuzywne zapisy w OWU (słynny pkt 160).
Ubezpieczalnia idzie w zaparte i liczy na to, że odpuszczę. Dokumenty do urzędów już poszły, film z opukiwania płytek nagrany.Ku przestrodze dla wszystkich, którzy myślą, że ubezpieczenie w wartości nowej cokolwiek gwarantuje. Miał ktoś z Was podobną walkę o odparzone płytki i spuchnięty MDF? Jak potoczyły się Wasze sprawy?
Komentarze (8)
najlepsze
Bez urazy ale kleju to już tam wcześniej nie było.
Tak budżetówka ale nie humanista tylko informatyk z dużym doświadczeniem na budowie. Zeby woda wypłukała klej czy tynk do którego była przyklejona musiała by się lać strumieniem. Samo zalanie niczego takiego nie zrobi. Płytki przez dziesiatki lat są na balkonach czy tarasach narażone na wilgoć. I co??
Chciałeś zabłysnąć
Parafrazując klasyka (Pics or it didn't happen) - Nazwa or...
Klickbaitowy tytuł = nie zdarzyło się.
Do czasu upublicznienia nazwy ubezpieczyciela oraz skanu pisma (bez twoich danych osobowych), które ktoś podpisał wyraźnie z imienia i nazwiska - wielki zakop.