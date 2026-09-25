Jeden z moich uczniów ma trochę przewalone
Chłopak w tym roku zdaje maturę, a właściwie od urodzenia z 1/4 życia spędzona w szpitalach. Gdyby ktoś mógł, wesprzeć groszem, będzie miło.WolvvloW
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Chłopak w tym roku zdaje maturę, a właściwie od urodzenia z 1/4 życia spędzona w szpitalach. Gdyby ktoś mógł, wesprzeć groszem, będzie miło.WolvvloW
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