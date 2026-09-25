To zmiana, która doprowadzi do niemałego wstrząsu w branży vendingowej. Od 1 kwietnia 2027 roku każdy automat, w którym klienci mogą kupić napoje czy przekąski, będzie musiał być wyposażony w kasę fiskalną. Właściciele firm mówią o zbędnej biurokracji i wysokich kosztach, a resort o walce z szarą st