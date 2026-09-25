A czemu automaty nie wydają paragonów? Resort uderza w branżę vendingową
To zmiana, która doprowadzi do niemałego wstrząsu w branży vendingowej. Od 1 kwietnia 2027 roku każdy automat, w którym klienci mogą kupić napoje czy przekąski, będzie musiał być wyposażony w kasę fiskalną. Właściciele firm mówią o zbędnej biurokracji i wysokich kosztach, a resort o walce z szarą stFXMAG
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Komentarze (42)
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Niestety ja jeszcze na żadnej nie trafiłem.
ale jak dwie rzeczy spadną naraz i weźmiesz to kradzież
@haxx: Już praktycznie wszystkie automaty mają zabezpieczenie że jak towar nie spadnie to zwracają kasę. Wyjątkiem są jakieś trzydziestoletnie antyki spotykane już tylko w technikach i zawodówkach.
jeżeli urzędnicy rzeczywiście żądają fizycznego drukowania paragonu, to są debilami
@PotwornyKogut: nie jest tak
Czyli ''przedsiębiorcy'' niezłe wały na tym kręcą.
Lub np. przychodzi na @ przypięty do karty po zakupie. Po UJ to drukować.
Głupota do kwadratu. Jak ten automat ma jakiś terminal to podpina się zestawienie i cześć.
Bo ta wiedza jest im na chj potrzebna, chcą sobie remanent robić? pewnie ich firmy na