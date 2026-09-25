Tygodniowy cykl wydawniczy oznacza, że nikt już tego nie testuje( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )Przy poziomie skompikowania j---a systemu naprawiając jeden blad tworzysz dwa nowe. Czlowiek juz dawno nie ogarnia calosci w IT, Nioe da się ukryć, że dotarliśmy do ściany, jeśli chodzi o możliwości ludzkiego umysłu jako codemonkey. Jądro Linuksa ma ponad 30 milionów linii kodu, a pod nim są jeszcze warstwy mikrokodu. AI nie szuka łatek z rozumieniem Pokaż całość