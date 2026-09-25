Ubuntu będzie aktualizować jądro co tydzień. AI zalewa lukami
Ubuntu przechodzi na przyspieszony cykl naprawiania luk w zabezpieczeniach pakietów j---a. Zamiast czterech tygodni, oczekiwanie na kolejną wersję będzie teraz trwało tylko jeden tydzień. Wszystko przez AI, które zalewa twórców odnalezionymi łukami.jestemjakijestem1212
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Komentarze (16)
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rzeczywiście tak jest, że pewnych programów nie da się uruchomić, więc zasadniczo linux nie nadaje się do wszystkich zastosowań i wcale nie będę twierdził, że jest inaczej.
ale przy dzisiejszej tendencji migracji aplikacji do wersji web, jest dużo lepiej. jeśli ktoś korzysta tylko z apek webowych, to męczenie się z windowsem jest kompletnie bez sensu, i mówię to jako
@Sidroff: A nie zgodzę się z tym konowiczowskim postękiwaniem.
Będzie. A raczej będą. Patyki i kamienie. xD