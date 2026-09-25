Japońskie książki są kupowane tonami, skanowane i prawdopodobnie niszczone
Japońskie antykwariaty notują nietypowy wzrost sprzedaży. Według NTV Japan część sklepów zaczęła sprzedawać setki książek dziennie, a w niektóre dni obroty miały rosnąć nawet pięciokrotnie. Problem w tym, że za boomem prawdopodobnie nie stoją czytelnicy.pixel-nerd
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Komentarze (13)
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@polski_chinczyk_kek: Przecież to nie są jakieś średniowieczne manuskrypty, tych książek są po tysiące egzemplarzy a niszczona jest tylko jedna sztuka. Te wszystkie artykuły które próbują zasiać panikę sugerując że jakieś ostatnie białe kruki są bezpowrotnie niszczone żeby nakarmić AI to szukanie taniej sensacji.
@polski_chinczyk_kek: a wiadomo jakie to książki? może odpowiedniki naszego "Pana Tadeusza" z połowy lat 70?
bo wszyscy wiecznie biadolą o tych niszczonych książkach, a nigdy nie padają żadne przykłady
@Naczelny_Cenzopapista dokładnie tak