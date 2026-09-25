Pokaż, lekarzu, co masz w kontrakcie
Kontrakty lekarskie będą do sprawdzenia w internecie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pełną jawność szpitalnych konkursów. Nowe przepisy wymuszą publikację nazwisk lekarzy i żądanych przez nich stawek także w prywatnych placówkach.wykopowicz19870808
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Komentarze (11)
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@Anomalocaracid: ja myślę, że są o wiele ciekawsze rzeczy do ujawniania o których nawet nie wiemy a dzieją się zgodnie z prawem. Ale nie tego chce prosty lud, który już ubrany stoi z widłami i pochodnią. Kogoś muszą przecież spalić...
@ukradlem_ksiezyc: rozumiem tę narrację, ale nierozumiem dlaczego kompetencje poszczególnych organów, które biorą za to urzędnicze pieniądze są przerzucane na szpitale (które będą odpowiedzialne za udostępnianie danych co jest kosztem) i ludzi jako tworzywa kontrolnego. Zamiast rozliczyć polityków odpowiedzialnych za formalną
No ale póki się dzielą z Urzedem Skarbowym i Państwem to włos im z głowy nie spadnie.
Niestety...