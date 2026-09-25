Tylko kontrola PIT nie żadne paski z ukrytymi premiami, dla lekarzy wprowadzić wysokie podatki progresywne dla tej grupy żadne ryczałty! Na zachodzie lekarze płacą po 30-40% podatku dochodowego i żyją podobnie w USA, wszyscy do Monako leczyć nie pojadą. Polska to raj podatkowy dla lekarzy, kilkanaście procent ryczałtu a do tego wszystko w beton i 8,5% podatku od najmu xD