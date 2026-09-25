Polscy lekarze dokonali cudu. Uratowali dziecko z temperaturą 12,7C
Polscy lekarze współtworzyli wytyczne leczenia hipotermii opublikowane w prestiżowym Nature Reviews Disease Primers. Jednym z opisanych przypadków było uratowanie dwuletniego dziecka, którego temperatura ciała spadła do 12,7C - najniższa odnotowana, z którą udało się ocalić życie pacjenta.Skarbiec_Biz
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Komentarze (25)
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@malkontent: Od wieków byli złodziejami czasu.
Tym, którzy mieli wkrótce umrzeć, dawali lata życia.
Kradli dni Śmierci i przekazywali je umierającym.
@su1ik: Mnie d--a nie boli, jednak zrozumienie prostego zapisu, jak widać jest zbyt skomplikowane dla niektórych...
@Szaquak: tego nie da się już słuchać i czytać. Nawet jak ktoś zrobi coś dobrze, jak jest coś z czego można być dumnym, to trzeba wcisnąć swoje małe zazdrosne 5 groszy. Weź 3 oddechy głębokie, popatrz na zieleń, pomyśl o czymś przyjemnym, pomóż komuś bezinteresownie, uśmiechnij
12 lutego 2015
https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci/2-letni-adas-uratowany-z-hipotermii-wypisany-ze-szpitala/t8hmjc0