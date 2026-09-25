Orlen odpalił podwyżki. Diesel za 9 zł? Trzymajcie się za portfele, mirki!
No i cyk, kolejna podwyżka! Orlen podnosi ceny hurtowe: Pb95 +123 zł, Pb98 +184 zł za m. Analitycy prognozują diesel nawet po 9,29 zł/l. Mirki, szykujcie portfele. Za chwilę tankowanie do pełna będzie wymagało chwilówki.awe-spam
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Komentarze (70)
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Dowalenie dodatkowego podatku na producenta na pewno obniży cenę jego produktu.
Proponuję obłożenie dodatkowymi podatkami producentów:
- prądu
- gazu
- żywności
- budynków mieszkalnych
@dzem_z_rzodkiewki:
XD
Nie jest, cena tego produktu czyli przykładowo ON jest rózna w różnych
@Blaskun: Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział.
Giniemy przez Żydów, USA i Rusków.
@MateMizu: jakie nowe pylon? o.O
Weź amebo spójrz na ten wykresik trochę wstecz jak już taki mondry jesteś
A na orlenie to już nawet nie sram. W XXI wieku rozum i godność człowieka nie pozwala mi jeździć samochodem na siki dinozaurów.