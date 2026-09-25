Najgorsze jest że on nawet w odpowiedzi na te zarzuty robi z siebie głupka albo po prostu perfidnie kłamie mając ludzi za idiotów



"5) musiałbym być pozbawiony instynktu samozachowawczego łakomiąc się na takie zapożyczenie 2,5% pracy, pisząc samodzielnie pozostałe 97,5%. To jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Sytuacja wynika z błędu, nie z intencji i zamiaru, co też podnosiłem na obronie.

"

To zdanie nie ma w ogóle sensu bo jest kilka innych przykładów "cytowania" bez Pokaż całość