OSW twierdzi, że Wiech skopiował całe fragmenty z ich portalu bez podania źródła
Przyjrzeliśmy się pracy doktorskiej Pana @jakubwiech. Zawiera duże fragmenty skopiowane z analiz OSW, bez zmian i podania źródła (łącznie to 2,5% jego pracy). Poniżej przykłady, a tutaj cały efekt porównania: osw.waw.pl/efektporownani Stosowne pismo wysłaliśmy do @UniWarszawski.konradpra
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Komentarze (58)
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@konradpra: Na tym to polega, że właśnie takie osoby się przebijają. Jak ktoś jest spokojny i wyważony to ma ciężej
Jak widać w pracy doktorskiej też sobie zapożyczył fragmenty.
W tym momencie on już chyba jest specjalistą od wszystkiego m.in. klimat, ekologia, energia, sprzęt wojskowy, taktyka, geopolityka i co tam akurat się trafi. Zawsze wypowiada się z pozycji eksperta, którego akurat ktoś chce zniszczyć.
A za ropą "rządy światowe" - tak się mówiło cały XX wiek, a nagle ropa taki mały piesek a OZE r---------a XD
"5) musiałbym być pozbawiony instynktu samozachowawczego łakomiąc się na takie zapożyczenie 2,5% pracy, pisząc samodzielnie pozostałe 97,5%. To jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Sytuacja wynika z błędu, nie z intencji i zamiaru, co też podnosiłem na obronie.
"
To zdanie nie ma w ogóle sensu bo jest kilka innych przykładów "cytowania" bez
https://energetyka24.com/gaz/gaz-ziemny-niedoceniana-ekologiczna-szansa?utm_source=chatgpt.com
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