Rozpętał awanturę na rozprawie Sebastiana M.
Mężczyzna, który wywołał sprzeczkę na rozprawie Sebastiana M., to Marcin O., samozwańczy "obrońca" piratów drogowych.spidero
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Gość p------y
@Matuuusuuu: chyba od rozumu i godności człowieka
Jeszcze to wszystko w imię 'Wolności do Zapi3rdalania' (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Wszystko już jest trzeba to tylko wykorzystać.
Mamy masę torów w polsce. Mniejsze, większe. Ale są.
I teraz tak, załapany delikwent po przekroczeniu predkosci, itp grożnych postępowań, traci prawko na x czasu.
Dostaje też wpis że do tego czasu albo pozniej (jak chce) musi udać się swoim autem na lawecie bo nie ma prawka (albo z kolegą kierowcą)
https://x.com/_zboral/status/2101985244035375167