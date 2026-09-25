Kupił rowery za 10 tys. zł i złożył reklamację. W odpowiedzi dostał listę psycho
Sprawa Mirka, który miał nieciekawą przygodę z serwisem rowerowym wybija się na światło dzienne.terefen
- #
- 31
- Odpowiedz
Sprawa Mirka, który miał nieciekawą przygodę z serwisem rowerowym wybija się na światło dzienne.terefen
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (31)
najlepsze
Po reklamacji serwis rowerowy wysłał mi link do psychoterapeutów XD
przesmarowałem łańcuch, poprawiłem hamulce i śmiga
Ale jak na mój gust to przepłaciłeś xD.
A i tak zaszalałeś z tym smarowaniem. Plusik.
Protip: zestaw podstawowych narzędzi ok 200, dla takiego lepszy za 1000, ogarnąć regulację napędu z yt za free- za dużo. Pędalarza 2-lewe ręce nie szkoda.
@onepnch: lubię te odklejki. Cieszę się, że podtrzymujesz tradycję! <3