Abstrahując od tego kto miał rację, bo nie zagłębiałem się w tym temacie. Przy tego typu postach najbardziej bawią mnie mentalne wieśniaki, które piszą, że dobrze komuś tak, bo jak to śmiał wydać 10 tysięcy złotych na rower albo 4 tysiące na telefen itp. Plus te komentarze w stylu, a ja mam kolarzówkę czy tam innego górala po wujku Mietku za 350 zł i czwarty rok jeżdżę po ziemniaki na targ XD Pokaż całość