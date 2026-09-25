Szczerze? Nie zrobili nic niezwykłego, wcześniej to było nieużywalne, wiem bo próbowałem. Poziom open source jest strasznie niski, nic dziwnego że przegrywa. Niestety twardogłowi, odrzucają moje poprawki co jakiś czas w różnych projektach, bo używam AI. A to że robię to świadomie, ich nie interesuje. Ma być jak w latach 80.



Dobrze że to zrobili, szkoda że dopiero po dekadzie wpadli na pomysł żeby to jakiś wyglądało i działało.



Open source nie Pokaż całość