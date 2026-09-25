F-Droid 2.0 to największa zmiana od dekady
F-Droid pozostaje jedną z najbardziej znanych alternatyw dla Google Play, szczególnie wśród osób szukających darmowych i otwartoźródłowych aplikacji na Androida. Problem w tym, że jego oficjalny klient przez lata wyraźnie odstawał od współczesnych standardów. Teraz ma się to zmienić.ochucki
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Komentarze (9)
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No nie do końca. Obecnie działa to normalnie i po zezwoleniu na instalacje aplikacji wszystko pobiera się i pojawia się potwierdzenie instalacji z androida i tyle. Zadnego osobnego pobierania apk i szukania w plikach. Autorka nie korzystała z FDroida.
Nawet jak coś tam już jest, to się okazuje że sami twórcy porzucili projekty już dawno temu. Serio, tyle szumu a przez całe lata nie znalazłem
OsmAnd, VLC, GadgetBridge, Fennec. Jest tego oczywiście dużo więcej ale to już zależy co kto potrzebuje.
Dobrze że to zrobili, szkoda że dopiero po dekadzie wpadli na pomysł żeby to jakiś wyglądało i działało.
Open source nie
@pyroxar: przecież masz nakładki jak np neo-store