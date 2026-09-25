Policjanci zawsze mają duże ciśnienie na to żeby nie była ich wina, bo kierowca radiowozu odpowiada za uszkodzenia radiowozu do wysokości 3 miesięcznych pensji.



Radiowozy nie mają AC - bo posiadanie ubezpieczenia przy tak dużej flocie samochodów po prostu się nie opłaca, natomiast jako instytucja budżetowa nie mogą "darować" swojemu funkcjonariuszowi w sytuacji gdy prawo umożliwia im jako pracodawcy dochodzenie roszczenia.



Więc jak policjant spowoduje szkodę w radiowozie, to w zależności od Pokaż całość