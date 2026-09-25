W jego auto wjechał radiowóz. Policja nie poczuwa się do odpowiedzialności
Pan Daniel wraz z narzeczoną zatrzymali się, by pomóc mężczyźnie leżącemu na ulicy. Chwilę później w ich samochód z impetem uderzył nieoznakowany radiowóz z Płocka. Siła uderzenia była tak ogromna, że auto obróciło się o 180 st., a para straciła przytomność.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (22)
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Kto jak kto ale oni to już dobrze wiedzą jak się wyłgać przed policją :P
Sam artykuł nie informuje o konkretach takich jak notatka policyjna z miejsca zdarzenia, co w niej było itp.
@1001001: h a h a h a ale debil. Nie ma większych cwaniaków niż policja.
Radiowozy nie mają AC - bo posiadanie ubezpieczenia przy tak dużej flocie samochodów po prostu się nie opłaca, natomiast jako instytucja budżetowa nie mogą "darować" swojemu funkcjonariuszowi w sytuacji gdy prawo umożliwia im jako pracodawcy dochodzenie roszczenia.
Więc jak policjant spowoduje szkodę w radiowozie, to w zależności od
@KawaJimmiego: Ano - nie musi. Niemzawisły Somd może lachę położyć i nie dopuścić dowodu/ nie brać go pod uwagę. :)
Tylko Areczek ma się poczuwać do odpowiedzialności. Wtedy nawet bez dowodów ma się przyznać.