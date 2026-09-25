Drogie Mirki i Mireczki,

Chcę się z Wami podzielić informacjami, które budzą ogromne emocje i sprzeciw wielu rodziców oraz uczniów. Decyzje dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku stawiają pod znakiem zapytania szacunek do naszych narodowych tradycji i symboli.Oto co dzieje się w placówce:

Zakaz organizacji apeli z okazji 11 listopada. Dyrektorka szkoły nie wyraziła zgody na zorganizowanie uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzień, który powinien jednoczyć i uczyć młodzież patriotyzmu, został w murach szkoły całkowicie zmarginalizowany.

Skrócenie Mazurka Dąbrowskiego i hymn obcego państwa. To jednak nie wszystko. Podczas tegorocznego rozpoczęcia roku szkolnego polski hymn państwowy został bezlitośnie skrócony do zaledwie jednej zwrotki, mimo że sala dalej chciała śpiewać. Zaraz po nim – w oficjalnej części uroczystości – z głośników puszczono hymn Ukrainy.Szkoła publiczna w Polsce ma obowiązek kształtować postawy patriotyczne i szacunek do własnej ojczyzny. Gościnność i solidarność są ważne, ale nie mogą odbywać się kosztem marginalizowania polskich symboli narodowych i naszej historii na oficjalnych uroczystościach państwowych!