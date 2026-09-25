Myszy podsłuchują ptaki, by ocenić, czy w okolicy jest bezpiecznie
Myszy i nornice mogą wykorzystywać odgłosy innych zwierząt do oceny zagrożenia. Polscy naukowcy wykazali, że gryzonie zachowują się inaczej w zależności od tego, czy słyszą głos drapieżnego puszczyka, czy śpiew słowika. Badacze opisują to jako krajobraz strachu i krajobraz bezpieczeństwaUrwisko
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Komentarze (12)
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@PrawdziwyPatriota: Nie, Zwierzęta z Zielonego Lasu.
Jak tak dalej pójdzie, to niebawem odkryją, że Ziemia krąży wokół Słońca xD