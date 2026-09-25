Nie tylko myszy i nie tylko śpiew ptaków. Ludzie jak najbardziej także mogą korzystać ze świata zwierząt w tym zakresie ;) Kiedyś był nawet w Azji sposób wg którego oceniano siły armii przed bitwą na podstawie kierunku w którym uciekają zwierzęta, głównie lecące ptaki, jako uciekające od bardziej przerażającej je rzeczy.