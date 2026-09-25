Dwóch polaków buduje profesjonalną autonomiczną łódź podwodną
Wpadłem na ciekawy kanał na którym młodzi polscy inżynierzy rozwijają światowej klasy podwodne drony. Jak widać w materiale, zainteresowało to nawet ABW.Bejro
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Wpadłem na ciekawy kanał na którym młodzi polscy inżynierzy rozwijają światowej klasy podwodne drony. Jak widać w materiale, zainteresowało to nawet ABW.Bejro
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Komentarze (9)
najlepsze
1. Częsci sobie drukujesz
2. Jak coś potrzebujesz, to chińczy ci wydrukuje. NIe musisz płacić milionów za metalowe części
3. raspberry 0, do sterowania, moduł gsm, moduł lora/inny radiowy
4. silniczki
Do tego dron musi mieć moduł AI, do analizy gdzie ten kabel jest na podstawie echolokacji/kamer. Bo komunikacji z dronem 0 będzie na takiej głębokości.
@new-object: 4zł brutto od chinola.