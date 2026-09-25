Teraz sobie patrzę na to i ... kurde jak łatwo tworzyć to, nie to co kiedyś



1. Częsci sobie drukujesz

2. Jak coś potrzebujesz, to chińczy ci wydrukuje. NIe musisz płacić milionów za metalowe części

3. raspberry 0, do sterowania, moduł gsm, moduł lora/inny radiowy

4. silniczki Pokaż całość