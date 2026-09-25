350 kierowców straci prawko, bo ośrodek szkolenia sfałszował papiery
AFERKA w Wojniczu. Legalnie jeździsz od lat? Starostwo cofnie Ci prawo jazdy, bo ośrodek szkolenia sfałszował papiery z pierwszej pomocy. Sytuacja z powiatu tarnowskiego może wydawać się groteskowa, ale tak naprawdę to ogromny problem, który wkrótce może dotknąć setki osób. Chodzi o prawo jazdy, któFXMAG
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Komentarze (12)
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Nie oddał bym tego prawka i jeździł na nim, a jak coś to bym powiedział nie wiedziałem i c--j 300 zł za jazde bez uprawnien to i tak taniej niż robić cały
Ciekawe jeszcze czy to cofnięcie, nastąpi chociaż w na tyle cywilizowany sposób że zostaną o tym skutecznie powiadomieni, czy dowiedzą się że nie mają uprawnień dopiero przy kontroli drogowej, albo po kolizji jak ubezpieczyciel zobaczy jazdę bez uprawnień i wystąpi do nich z regresem za spowodowane szkody.
No
Na stronie WORD kiedyś czytałem że nagranie z egzaminu jest standardowo przechowywane przez 21 dni.
A tutaj się dowiadujemy że po ośmiu latach ktoś wykrył sfałszowane zaświadczenia o byciu na kursie - czyli czegoś czego nie da się oblać.