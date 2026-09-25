Silne państwo wobec słabych - zamiast zobligować ich do uzupełnienia kursu pierwszej pomocy w jakimś tam terminie, to odebranie im posiadanych od lat uprawnień.



Ciekawe jeszcze czy to cofnięcie, nastąpi chociaż w na tyle cywilizowany sposób że zostaną o tym skutecznie powiadomieni, czy dowiedzą się że nie mają uprawnień dopiero przy kontroli drogowej, albo po kolizji jak ubezpieczyciel zobaczy jazdę bez uprawnień i wystąpi do nich z regresem za spowodowane szkody.



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