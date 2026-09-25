Kolejny atak amstaffa. Pies był bez kagańca. Kobieta trafiła na SOR
Klatka schodowa, duży pies bez kagańca i nagle atak. Kiedy w końcu zmieni się prawo odnośnie niebezpiecznych psów!!!tom_kruz
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Komentarze (66)
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@Don_Synek: Niczego nie zmieni? Samo zróżnicowanie stawek i składka np. ponad 1000zł na wszystko pitbulopodobne już by dużo zmieniła. Nie trzeba prewencji. Wystarczyłoby kilka ckliwych historii psiarzy o tym, jak puszek rasy amstaff całe życie był "do rany przyłóż" ale coś mu odbiło i pogryzł dotkliwie człowieka i teraz trzeba płacić kilkadziesiąt tys. zł
za każdym yebanym razem
chora rasa dla chorych ludzi
@Airnesst: Jeśli to prawda (nie wiem skąd to info) to w sumie ciekawe z czego to wynika…
jak pies ugryzie albo zagryzie dziecko/wnuka jakiegoś posła czy aktora, wtedy to w trymiga pójdzie, jak z alkotubkami