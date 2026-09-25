Podam po raz kolejny przepis na załatwienie sprawy z psami w krótkim czasie. Obowiązkowy kaganiec i smycz i obowiązkowe OC. Jeśli pies kogoś pogryzie to znaczy, że nie miał kagańca, więc ubezpieczyciel pokrywa odszkodowanie dla pokrzywdzonego,a później występuje z regresem do właściciela psa, wszakże pies bez kagańca to jak auto bez ważnego przeglądu i sprawnych hamulców. Jakby kilku psiarzy dostało wezwanie do zapłaty kilkudziesięciu tys. zł ubezpieczycielowi, to skończyłoby się eldorado. Zróżnicowana Pokaż całość