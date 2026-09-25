Zepchnął na tory betonowe bloki, mogło dojść do katastrofy. Policja: To 12-latek
"To 12-latek jest odpowiedzialny za incydent w Jedlance na Lubelszczyźnie, który mógł zakończyć się katastrofą. Policja namierzyła chłopaka, który - przechodząc w pobliżu torów kolejowych - zepchnął z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu. Spadające z góry elementy upadły na tory."paramedix
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Komentarze (11)
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A odszkodowanie za konieczność utrzymania większego taboru na wypadek niejeżdżalności? To też kosztuje.