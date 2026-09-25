Tak będzie z większością branży. Chiny dopiero się rozkręcają. Rozjadą cały Zachód za max 20 lat, a że mają ustrój zamordystyczny, to pewnie pójdzie za tym jakaś większa wojna, ponad 1,4 mld Chińczyków ma za mało przestrzeni życiowej. Dlatego myślę, że Rosja szuka problemu nie po tej stronie co trzeba :)