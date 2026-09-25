Chińczycy wygrali wojnę o LCD. Teraz zaczynają dyktować warunki.
Przez lata firmy z Chin zalewały rynek tanimi panelami. Konkurencja z Korei i Japonii nie wytrzymała tej walki Samsung wygasił produkcję, a LG wyprzedaje swoje fabryki. Chińscy giganci produkujący ekrany LCD (BOE, TCL CSOT, HKC) teraz ogłosili podwyżki cen paneli LCD.TomMen
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Komentarze (56)
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z drugiej strony też gdyby nie chińskie alternatywy to byśmy jeszcze więcej i tak płacili konkurencja musi być cały czas - monopol jest zły. a zmowa cenowa jeszcze gorsza.
Dlatego nakłada się cła.
Tu nie chodzi o wiarę. Do służb czy do samego xi jinpinga na telefon?
Cudownie, że my, poddani eurokołchozu jesteśmy właśnie na progu tej długiej ale pięknej i pouczającej drogi - od nędzy do pieniędzy. O ile będziemy w stanie znaleźć jej początek.