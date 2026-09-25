"O krok od tragedii na torach w Małopolsce. Szokujące nagranie z kabiny pociągu"
"Do groźnego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowo-drogowym między Andrychowem a Kętami (woj. małopolskie). Kamera zamontowana w kabinie pociągu POLREGIO zarejestrowała moment, w którym kierowca białego busa zignorował znaki drogowe i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający skład."paramedix
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Komentarze (51)
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@MakeLifeGreatAgain: tak, tak. A do tego kierowca busa pewie wiózł dla nas ciepłe bułeczki... (╯︵╰,)
https://maps.app.goo.gl/sAEH32WHGnvB3gDr9
https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.849575/19.334626
Jak ktoś rozumie pismo to się zatrzyma a ci do likwidacji nie zrozumieją o co chodzi w tych napisach, kształtach i kolorkach (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Zawsze się zatrzymuje i dziwi mnie ta głupota, że ktoś to olewa.
np. https://www.google.com/maps/@51.9680433,20.8821495,3a,75y,248.49h,84.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1sH4yzGWwB_uNf75MqXuqZUQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.551265671038152%26panoid%3DH4yzGWwB_uNf75MqXuqZUQ%26yaw%3D248.4929125577173!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDkyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D