Obywatele płacą kaucję, urzędy jej unikają. Setki tysięcy butelek poza systemem
Małopolska policja zamówiła ponad 312 tys. butelek i butli wody, w większości bez kaucji, za około 552 tys. zł. Wodę bez kaucji kupowały również Izba Administracji Skarbowej w Katowicach i Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Takie zakupy są legalne, bo część producentów pozostaje poza systemem.Skarbiec_Biz
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Komentarze (28)
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że producenci, którzy nie przystąpią do systemu, ponoszą opłatę produktową. W 2026 r. podstawowa stawka wynosi 1 zł za kilogram opakowań, natomiast w przypadku podmiotu, który nie zawarł umowy z operatorem systemu, może być trzykrotnie wyższa.
W praktyce część dostawców obsługujących firmy zdecydowała, że bardziej opłacalne jest ponoszenie tej opłaty niż
Czyli dalej opłaca się pozostać poza systemem.
Szacunek dla firm, które to zrobiły i wielka mela na ryj dla wielkich korpo, które grzeczniutko dodały kaucję.
Problemy z przewidywaniem konsekwencji wprowadzanych przepisów? Stare znane. Jakieś 16 lat temu miałem okazję pracować przy 2 ustawach, jako organ doradczy. Konsultacje społeczne? prowizorka na pałę albo olane, ewentualnie wysłanie kilku emaili z pytaniem do kilku instytucji co myślą o czymś z ustawy, może coś odeślą jak
@akademia-shinobi: Zabrali pełną butelkę z budynku, to mogą przynieść pustą. Co za filozofia. Mogą oddelegować pracownika, aby oddawał puste butelki do automatu.
Tak na serio to jakaś idiokracja się stworzyła w Europie