"Powodem są przede wszystkim trudności z odzyskiwaniem pustych opakowań od funkcjonariuszy i pracowników wykonujących obowiązki w terenie" - wiadomo, inni ludzie nie pracują w terenie.

Problemy z przewidywaniem konsekwencji wprowadzanych przepisów? Stare znane. Jakieś 16 lat temu miałem okazję pracować przy 2 ustawach, jako organ doradczy. Konsultacje społeczne? prowizorka na pałę albo olane, ewentualnie wysłanie kilku emaili z pytaniem do kilku instytucji co myślą o czymś z ustawy, może coś odeślą jak Pokaż całość