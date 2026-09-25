Jest grubo xD
Komentarze (37)
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Uuuuuuuuuu #antynatalizm ヽ( ͠°෴ °)ﾉ
Saied Abu Farchi to Arab i muzułmanin, a jego gest naśladował uderzenie kijem bilardowym.
Takich jak on żyje w Izraelu prawie 2 miliony. Mają swoje miasta, dzielnice, szkoły, meczety, kluby piłkarskie, partie polityczne, a nawet ministrów i sędziego w sądzie najwyższym.
@chrzanowska: czyli appartheid?
@Hanys_Mori: No że kacapia nie, to dobrze.
Ale że inni ludobójcy tak - bardzo źle.
Więc teraz mindfuck i nie wiem w końcu czy bardziej zasłużyłeś na plusa czy minusa.