Dla tych, co tu będą pisać, że zły Żymianin szydzi z ludobójstwa itp.:

Saied Abu Farchi to Arab i muzułmanin, a jego gest naśladował uderzenie kijem bilardowym.

Takich jak on żyje w Izraelu prawie 2 miliony. Mają swoje miasta, dzielnice, szkoły, meczety, kluby piłkarskie, partie polityczne, a nawet ministrów i sędziego w sądzie najwyższym.