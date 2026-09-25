Świetnie systemowo neoliberałowie zrobili z Polski kolonię. Podatnicy płacą na szkolnictwo wyższe, aby produkować studentów w ilościach większych niż Europa po to, aby szeroko rozumiana deweloperka zarabiała na czynszu, a przedsiębiorcy na taniej sile roboczej (program ulgi dla młodych to nic innego jak socjal dla przedsiębiorców).