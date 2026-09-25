W Polsce brakuje ponad 280 tys. miejsc w akademikach
Funduszom inwestycyjnym z całego świata cieknie ślina na widok skrajnego niedoboru zakwaterowania dla studentów w polskich miastach akademickich.DawidParzyk
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Funduszom inwestycyjnym z całego świata cieknie ślina na widok skrajnego niedoboru zakwaterowania dla studentów w polskich miastach akademickich.DawidParzyk
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Komentarze (48)
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@najwyzsza-zasada: Za 2 lata zaczyna się zjazd demograficzny - nie ma nawet sensu rozpoczynać teraz budowy nowych akademików... Problem sam się rozwiąże.
W tym roku i następnym mamy podwójne roczniki (PiS coś tam zamieszało w podstawówkach i gimnazjach), za 2 lata będzie połowa tego co jest teraz, w ciągu 5 lat ta górka przewali się przez studia i potem będzie luzik.
Pytanie jak AI na
Możemy uciąć miejsca na kierunkach humanistycznych i kształcić tylko inżynierów ale to nie jest takie oczywiste kogo będzie potrzeba na rynku za dekadę. Dzisiaj psychologowie, pielęgniarki mają się znacznie lepiej niż inżynierowie budownictwa.
@KingaM: Spójrz na demografię i oblicz czas zwrotu inwestycji...
Zagraniczni studenci zabierają miejsca w akademikach Polakom taka jest prawda!
Bo Tusk zalewa Polskę imigrantami w postaci studentów z Afryki. Nie da się ich przepuścić przez granice z Białorusią bo się obywatele obruszą to się ich wpuszcza w setkach tysięcy innymi drogami