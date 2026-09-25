Lekarz, który okrada NFZ, powinien być odsunięty od pracy w systemie publicznym

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Przecież my żyjemy w bantustanie, w którym:- szef policji podczas libacji alkoholowej w miejscu pracy za pomocą nielegalnej broni ciężkiej rozwalił komendę policji. I przez 22 miesiące był poszkodowanym we własnym przestępstwie. Gdy szaraka potrafią zatrzymać albo i aresztować za przerdzewiałą b--ń krótką sprzed wieku. To w jego przypadku nawet nie zatrzymali go, nie zrobiono przeszukań, nie wiadomo ile i jaką