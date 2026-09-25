Lekarz, który okrada NFZ, powinien być odsunięty od pracy w systemie publicznym
Rozwój Plus zapowiada własny pakiet zmian dla ochrony zdrowia, a jednym z jego elementów ma być tzw. "lex Kacprzyk". Klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego proponuje, by lekarz, który fałszuje czas pracy lub zawyża liczbę wykonanych procedur, za pierwszym razem był czasowo, a za kolejnym nawet doairaG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Przecież my żyjemy w bantustanie, w którym:
- szef policji podczas libacji alkoholowej w miejscu pracy za pomocą nielegalnej broni ciężkiej rozwalił komendę policji. I przez 22 miesiące był poszkodowanym we własnym przestępstwie. Gdy szaraka potrafią zatrzymać albo i aresztować za przerdzewiałą b--ń krótką sprzed wieku. To w jego przypadku nawet nie zatrzymali go, nie zrobiono przeszukań, nie wiadomo ile i jaką
@MiKeyCo:
Niby fajnie, tylko skąd masz informację, że była libacja alkoholowa?
Dalej jest sens to czytać...
@ragnarok-asgartus: Prywatna praktyka słabo się spina jak nie masz dostępu do państwowego sprzętu i wpychania swoich prywatnych pacjentów do państwowej kolejki.
Nie jest tajemnicą że jak szybko chcesz się wyleczyć to ogarniasz 2-3 wizyty prywatnie u kogoś wysoko postawionego na danym oddziale i wtedy masz wjazd premium bez czekania.
Jak okrada to złodziej, a miejsce złodzieja jest w więzieniu, czy się mylę?
A Morawiecki z Cieszyńskim niech już wlezą pod kamień i nie wychodzą.