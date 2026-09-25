Pracuje w górnictwie i nie wiem jak to ma zarabiać xD mamy 2 kopalnie w 1 ruchu i 2 miesiące nie jedzie żadna ściana czyli kopalnia nie zarabia. A jak już jest wydobycie, to 3,5 godziny efektywnej pracy na miejscu bo daleko, a ludzie i tak uciekają na wcześniejszy wyjazd xD