10 kwartał JSW pod kreską. 15,6 miliarda złotych wyparowało z kont
Giełdowy parkiet brutalnie zweryfikował pobożne życzenia inwestorów, a Jastrzębska Spółka Węglowa znów zaserwowała akcjonariuszom zimny prysznic. Najnowsze dane za drugi kwartał 2026 roku obnażyły skalę problemów surowcowego giganta, który mimo wzrostu wydobycia nie potrafi wygrzebać się z potężnegoFXMAG
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Komentarze (16)
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Byłbym mocno zdziwiony gdyby było inaczej. JSW jest przegniła i skorumpowana, pieniądze stamtąd nie wyciekają tylko wręcz się WYLEWAJĄ. Spory udział w tym mają związki zawodowe. Tego nie da się uratować, to trzeba zaorać do gołej ziemi.
https://wykop.pl/link/5337945/tropil-naduzycia-w-spolce-weglowej-zostalem-potraktowany-jak-przestepca
Tropił nadużycia w spółce węglowej. "Zostałem potraktowany jak przestępca"
kieszenie głębokie jak szyby górnicze
A nie kurcze to my dopłacamy do naszego czarnego złota po 7mld ROCZNIE.
Pinionc będzie rozdawany pełnym strumieniem no bo dlaczego nie? ¯\(ツ)/¯
Zaorajcie już tę spółkę w p---u (co ładnie zauważył również Szaowny Kolega @jagoslau).
A "górnicy" klepać części dla Toyoty, czy inne śrubki (przyda
https://newxx.twoje-miasto.pl/polityka/pismo/101016060-interpelacja-w-sprawie-polityki-sprzedazowej-i-sytuacji-ekonomicznej-spolki-jsw/