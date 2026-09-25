Cień islamu zawisł nad Europą, ale Interia pisze, że nie ma stref no-go.
Interia w formie: "Europie nie grozi przejęcie przez islam, masowa radykalizacja muzułmanów ani zanik jej kultury." albo "Według naszych ustaleń w Europie nie ma "stref no-go""mart175
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
@K1DoN: "Stworzona i ukształtowana". Myślisz, że wymienili całą załogę germanofili i wszystkich agentów wpływu. Niemcy HR akurat mają bardzo specyficzny.
Przykładowo w Szwecji są raportowane przez ichnią Policję. Tutaj te dane zostały opracowane w postaci mapy. Przykład dla samego Sztokholmu:
Tymczasem francuska i brytyjska policja aktywnie wspomaga "nielegalnych" imigrantów przy pokonywaniu kanału La Manche.
Legalność: Kontakty homoseksualne są legalne w Izraelu od 1988 roku (w praktyce nie ścigano ich już wcześniej).
Małżeństwa: W Izraelu nie ma ślubów cywilnych (ani dla osób różnopłciowych, ani jednopłciowych) – wszystkie małżeństwa są zawierane religijnie. Izraelskie sądy i państwo uznają jednak formalnie jednopłciowe małżeństwa zawarte za
Choć oczywiście kierunek indokrynacji jest jasno widoczny.
No tak myślałem.
@sciana: a to nie chce (ಠ‸ಠ)
widać, że napisane pod tezę, że "islamiści nie są źli, czemu śmiesz uważać inaczej?". Każdy argument jest obrócony w "korzystny". Niektóre fikołki nawet zabawne. I ogólinie całość tekstu jest mocno emocjonalna.
Chyba mój ulubiony fikołek, może po tym, ze "islamiści są częściej zagrożeniem dla samych siebie, a nie innych":