Rozwiązania proponowane przez populistyczną prawicę są równie nieliberalne jak poglądy islamistów, przed którymi

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To jest tłumaczenie z The Economist, a co do treści…widać, że napisane pod tezę, że "islamiści nie są źli, czemu śmiesz uważać inaczej?". Każdy argument jest obrócony w "korzystny". Niektóre fikołki nawet zabawne. I ogólinie całość tekstu jest mocno emocjonalna.Chyba mój ulubiony fikołek, może po tym, ze "islamiści są częściej zagrożeniem dla samych siebie, a nie innych":