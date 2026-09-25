To są jaja jakieś xD



Tu się nie rozchodzi o to co tam było nawet (a i tak 2 piwa jako podstawa to odklejenie), kurator, sąd rodzinny etc. wszyscy stwierdzili że tam nie ma podstaw i Rzeczniczkę zjechali a Ci dalej w swoje. Nawet JEŻELI coś by się tam działo to nie jest to sedno sprawy. Oni by mogli te dzieci tam nawet molestować, faktem jest to że wyszło to przez to, Pokaż całość