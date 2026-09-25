Masz prawo posiadania 2 piw, ale nie dziw się, że policja zabierze Ci dzieci
bo 2 piwa oznaczać mogą, że chlałeś dzień wcześniej, będziesz chlał za godzinę i pójdziesz po więcej. Miejcie się na baczności, bo jeżeli dla rządu to będzie linia obrony dla rzecznika praw dziecka to może być grubo.alibaski
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Komentarze (163)
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@Qullion: ona już na tej ulicy wezwała policję i żądała, żeby ta zabrała dzieci. Policja wylegitymowała całe towarzystwo i popukała się w głowę nie znajdując cienia podstawy do podjęcia tak drastycznego kroku.
Mogło być tak, że wyłudziła dane od policji nie jako zwykły świadek, a jako urząd RPD. Przechodniowi policja nie poda żadnych danych, ale jeśli wpłynie pismo podpisane
Tu się nie rozchodzi o to co tam było nawet (a i tak 2 piwa jako podstawa to odklejenie), kurator, sąd rodzinny etc. wszyscy stwierdzili że tam nie ma podstaw i Rzeczniczkę zjechali a Ci dalej w swoje. Nawet JEŻELI coś by się tam działo to nie jest to sedno sprawy. Oni by mogli te dzieci tam nawet molestować, faktem jest to że wyszło to przez to,
To nic, że odebranie dzieci rodzicom i umieszczenie ich w jakimś ośrodku wychowawczym niszczy dzieciom psychike i czują się zagrożone, to nic bo DWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
@Qullion: Rozumiem, że Twoja wypowiedz w takim przypadku by brzmiała:
Bardzo Panią przepraszam, nie powinnam tak mówić. Tak jestem złą matką, a dziecko tylko chciało się bawić na jezdni i mu w ordynarny sposób zwróciłam uwagę.
Bo, oczywiście nie powiedziałbyś:
A weź się odp...
Ja tam czasem do gotowaniu obiadu używam piwa dlaczego same negatywne przykłady
2 piwa to wstęp do 3
a 3 piwa to wstęp do 9
A po 9 piwach już prosta droga do kiszenia dzieci w beczce ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Każdy kto się temu sprzeciwia jest wrogiem dzieci, a kto jest wrogiem dzieci ten jest wrogiem narodu a wróg narodu to wróg partii
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