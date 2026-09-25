Większość ludzi myśli o podatku tylko przez pryzmat stawki PIT (np. 12%) ale nie widzi ze zanim w ogole dostanie na reke jego pracodawca juz placi podatek od podatku, uczciwa praca to narzut co najmniej 60% oplat na panstwo. Wydajac zarobione 6k panstwo na czysto ma 1k. Zanim 6k dostanieez do lapy pracodawca wywala 11k na ciebie. Idiota i masohista jest ten kto nie dziala w szarej strefie.