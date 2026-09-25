36% pensji w łapy państwa. Przeciętny Polak w 2027 roku zapłaci 41,5 tys.
Budżet państwa opiera się przede wszystkim na daninach społecznych, w które wliczają się składki płacone przez pracowników i pracodawców, a także podatki od firm. W 2027 roku tych pieniędzy ma być znacznie więcej. Tylko w przypadku składek, którymi obciążeni są pracownicy, różnica wyniesie 37 mld złFXMAG
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Komentarze (70)
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@KingaM: Niby tak ale nie każdy jest budowlańcem.
@KingaM: również i socjopata. Pieniądze w szarej strefie wydawane są z rozmysłem na potrzeby osoby, która je wydaje i w celu ich zaspokojenia, a jak zapłacisz podatek, to potem Sasin ma 1 mld PLN na blok C elektrowni Ostrołęka i drugie tyle na jego rozbiórkę (nieporozumienie takie xD), ewentualnie możesz dofinansować nowe 911 dla medyka xD
czy to argument za tym? nie, uwazam ze taka redystrybucja wiaze ludzi na smyczy socjalu ktorego nie da sie potem zabrac, czlowiek powinien zarabiac ze swojej pracy na tyle zeby utrzymac rodzine
Niedługo na drugi próg będą się łapać ci co pobierają zasiłek z MOPS-u (－‸ლ)