Tona pelletu nawet za 4 tysiące. Henning-Kloska: ja widziałam za 1,5 tys
W ciągu roku jego cena wzrosła aż o 52%. To miało być tanie źródło ogrzewania domów, teraz tysiące Polaków załamuje ręce pellet potrafi być wydatkiem rzędu 4 tys. zł za tonę, a niektóre składy opału informują o kurczących się zapasach.cepheus
- #
- #
- #
- #
- #
- 115
- Odpowiedz
Komentarze (115)
najlepsze
Pellet drogi, olej opałowy drogi, w tym sezonie na ogrzewanie pójdzie kupa kasy
i jeszcze nawet treść maila wrzucę w ramach ciekawostki jak się podpytywałem
Wiec dlaczego wiedząc że mogą być kłopoty z dostępem promowaliście i dopłacaliście do kotłów na pelet z programu czyste powietrze? Tu juz zaczynają sie polityczne halucynacje i jasność pomroczna.
W tym roku pelet bedzie zajebiscie drogi. Jak zima
@Sidroff: ci ludzie odpowiadają za to, że jesteśmy w dupie i coraz bardziej się w niej urządzamy
Prawdziwa cena tony to teraz 2-2,5 tys., ale kogo tu obchodzą Fakty.
@exoone: Ministrant ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No babsztyl jest oderwany od rzeczywistości i decyduje o życiu milionów Polaków.