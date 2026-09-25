Byłem w tym roku w Bieszczadach gdzie według map jest najmniej zanieczyszczone światłem niebo i to już nie to samo co 20 lat temu. Coraz więcej ludzi buduje się na "zadupiach" i coraz więcej wiosek wymienia i dostawia latarnie przy drogach dzięki czemu ta mapa jest coraz mniej aktualna. Rozczarowanie jak słabo było widać drogę mleczną całkiem spore. Trzeba się wybrać w rejs po Bałtyku żeby fajne gwiazdziste niebo zobaczyć.