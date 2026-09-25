W Borach Tucholskich powstaje strefa obserwacji nocnego nieba
W sercu Borów Tucholskich powstaje Gwiezdne Lądowisko Pięćmorgi (powiat świecki, gm. Jeżewo) strefa obserwacji nocnego nieba, utworzona w ramach projektu DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa). Miejsce zostało wybrane ze względu na wyjątkowo niski poziom zanieczyszczenia światłem.luba17
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Komentarze (16)
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@piotr-szczerek
@ChwiejnyGeorge: Droga Mleczna to nazwa naszej galaktyki. A co do potocznej nazwy to nie jest to centrum galaktyki, a bardziej dysk widziany przez nas z boku. I tak, centrum tego dysku widać lepiej na południu, ale to nie znaczy, że nie można oglądać jej na półkuli północnej. Po naszej stronie globu równie niesamowite wrażenie