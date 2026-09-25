Aż 3,5 MILIONA pobrań programu, bo nie ma tam AI?
Hej! Mało kto poruszał ten temat w Polsce, a myślę, że mocno oddaje sentyment ludzi odnośnie funkcji AI w programach. Jeden z pakietów biurowych, LibreOffice bije rekordy pobrań po wydaniu informacji o tym, że nie ma i nie będzie u nich domyślnie funkcji AI.olinuksieprzykawie
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Komentarze (50)
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Nie, bo jest darmowy.
@tupowinienbycnick: jeżeli to jest rok Linuksa, to dzięki AI. Dystrybucja która najbardziej zyskuje ostatnio na popularności to Omarchy, w których jest preinstalowanych kilka popularnych agentów i których można używać do personalizacji systemu bez żadnej dodatkowej konfiguracji.
Kilka dni temu Alibaba, po tym jak zostali jedym z patronów korpo tej dystrybucji, zapowiedzieli laptopa Qwen Book który ma działać z tym systemem, z
@tutajsiemylisz: mam piracić stary program, który nie ma aktualizacji łatek bezpieczeństwa tylko po to aby nie korzystać z aktualnego darmowego progrmu, który potrafi dokładnie to samo?
Ostatnio rozwaliłem sobie całego sharepointa, bo chciałem wkleić dane, a oni stwierdzili, że po latach używania Ctrl+C i Ctrl+V zmienią zasadę działania. I teraz jest to "inteligentne kopiowanie" które jest tak inteligentne, że rozpieprza plik i co ciekawe nie da się pewnie cofnąć :)
Jak chcesz sobie skopiować "po staremu" to Ctrl + Shift + V (｡◕‿‿◕｡
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nowy poziom współdzielenia danych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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