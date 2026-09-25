Używałem kilka lat OpenOffice, na sprzęcie domowym LibreOffice i... owszem, jest spoko do prostych rzeczy jednak... w pracy sobie tego nie wyobrażam, nawet sama prędkość działania, to nadal po latach jest mułem w porównaniu do pakietu Microsoftu. Zapewne M$ z czasem będzie degradował Office czy tam Microsoft365 teraz (bo AI oraz AIIIII another indian), jednak interfejs, szybkość jest lepsza.