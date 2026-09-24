Zakazują Serwerów AI W Domu
Miliarderzy technologiczni wykorzystują wyprodukowaną panikę AI, aby trwale zdelegalizować prywatne serwery domowe i zabezpieczyć globalny monopol korporacyjny. Po drobnym incydencie ucieczki z piaskownicą z udziałem modelu testowego OpenAI i Hugging Face, prawodawcy wprowadzili Sanders-Casar Ban AcmajsterV2
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Komentarze (20)
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https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-casar-introduce-legislation-to-create-new-federal-agency-to-ban-artificial-superintelligence-pause-advanced-ai-development/
Ban miałby dotyczyć dużych firm właśnie, a nie szarych ludków. Czy to ma sens to inna sprawa, ale wkurza tak bezczelne kłamstwo opisujące tę propozycję.
Należało by ograniczyć moc - wykorzystywaną do treningu/tworzenia AI - np 10 kW.
@Sztywnesutkiszatana: Tytuł durny, manipulacja w treści, a zakopane tylko 5 razy.
A ja tymczasem mam swój lokalny serwer z chińskim modelem bez kagańca i mogą mnie pocałować centralnie.
Chińczykom ktoś zakomunikował, bo oni zdaje się obrali właśnie drogę mniejszych i lokalnych maszyn zamiast wielkich data centers.
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