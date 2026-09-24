Apele o państwowe regulacje wygłaszane przez prywatne firmy to nie jest objaw troski o produkt a panika wynikająca ze strachu przed konkurencją. Po lewacku. Oni się boją, że konkurencja ich wyprzedzi dlatego chcą aby państwo przemocą ją powstrzymało. Kolejnym krokiem będzie zasianie paniki i ban na modele inne niż autoryzowane przez jakąś państwową instytucję.



A ja tymczasem mam swój lokalny serwer z chińskim modelem bez kagańca i mogą mnie pocałować centralnie.