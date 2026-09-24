Niech każdy wyciągnie własne wnioski
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Thought for 18s
Nie, prezydent Karol Nawrocki nie był obecny podczas przemówienia Benjamina Netanjahu w ONZ.Nawrocki przemawiał 23 września 2026 r. podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku (był jednym z mówców tego dnia). Jego oficjalna wizyta w USA związana z sesją ONZ trwała w dniach 19–23 września 2026
Stara by go z domu wywaliła.
To nie oni powinni wychodzić tylko jego się powinno wyprowadzić do najbliższego sztumu.
Zamiast napluć mu prosto w twarz okazali słabość.
@buont666: siedziba ONZ jest na terenie USA, Amerykanie by ich do domów nie wypuścili¯\(ツ)/¯
Przecież doskonale wiesz, że to podobizna jednego z waszych.
Nagrania może też nie widziałeś?
Nie wygląda na takiego, który ma sporo kasy albo za wysokie IQ.
@BialyDzik: IMO:
Nie powiedziałbym, że tę postać powinno się koniecznie znać.
Za to swego czasu było dość głośno w mediach o rzeczach związanych z postacią: https://gazetatrybunalska.info/2026/04/okladka-ktora-wywolala-spor-wlosi-kontra-zydzi/
Ale to po nim to spływa tak jakby rysowali kredą antywojenne motylki na chodnikach.
To nie sa żadne realne działania zmierzające do czegoś.
Liczy się jakość, nie ilość.