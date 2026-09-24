Zaciągnęli hamulec bezpieczeństwa po czym pomalowali sprayem cały skład pociągu
Grupa nastolatków bezprawnie zatrzymała pociąg, uruchamiając hamulec bezpieczeństwa. Następnie w około 10 minut pomalowali sprayem 74m skład. Pozostawiona kamera udokumentowała dewastację pociągu na Pomorzu Zachodnim, a także zawierała nagrania z pomalowania składu metra w Berlinie.60groszyzawpis
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Komentarze (54)
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To na pewno byli aktywiści a ich performance był hołdem oddanym ofiarom globalnego ocieplenia
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I teraz tak strata kasy, więzienie i jeszcze pewnie będą z własnych/rodziców portfelów płacić za szkody xDDD
To teraz będą ładnie śpiewać na resztę ;) Wsadził bym całą piątkę na 8 lat do paki i problem "wandalizmu" by się częściowo rozwiązał bo pewnie 90% by obsrała majty, żę grozi im prawie dekada w