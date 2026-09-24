Sprawcy powinni zasuwać przy pracach społecznych do momentu, aż własnymi rękami i z własnej kieszeni pokryją 100% kosztów renowacji – choćby miało to trwać do końca ich dni. Wtedy skończyłoby się cackanie z wandalizmem. Niestety w naszych realiach prawo jest bezradne wobec takich zachowań, a rachunek za cudzą głupotę zostanie wystawiony uczciwym podatnikom