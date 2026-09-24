Po rozwodzie możesz płacić alimenty na ex małżonka. Nie zawsze tylko przez 5 lat
Rozwód nie zawsze kończy finansowe obowiązki między byłymi małżonkami. Kiedy były mąż lub była żona mogą żądać alimentów? Jakie znaczenie ma wina za rozkład małżeństwa i kiedy nie działa zasada 5 lat?rozwody_gliwice
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Komentarze (53)
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@cerastes: A nienienie. Są zakusy, aby było domniemanie związku, czyli nawet jak na kocią łapę, to po pewnym czasie typaiara może cię wyrzucić z twojego własnego domu (co już jest możliwe, bo zgłosi p-----c domową) a jak to przejdzie, to jeszcze będziesz ją utrzymywał nadal, tak samo, jak po rozwodzie. Zajebiście, co nie?
Ukrywali się na początku, że to dla małżonka niekoniecznie dla żony, ale no na chwilę im się zapomniało xDDD
Za Grogiem:
Około
Ciekawostka mało znana,ale warta opowieści - znajomy mi opowiedział ;
Żona oddaje męża do "domu spokojnej starości", ale od tamtej pory nie utrzymuje z nim kontaktu, kilka lat, choć mieszka w tym samym mieście.
Wielce zadziwiona żona , że jej małżonek nie żyje od miesiąca i jest pochowany...i nie przysługuje jej świadczenie po nim?!¯\(ツ)/¯
Druga żona, drugi mąż, taka to romantyczna historyja.Koniec.
@jagoslau: Pokaż mi choć jeden cywilizowany kraj, w którym nie ma prawnej instytucji alimentów dla byłego małżonka. Bo ja wiem, że uważasz, że cały świat się myli, a ty masz rację, ale jakoś trudno w to uwierzyć...
Taka to miłość. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Najstraszniejsze w tych historiach jest to, że simp zamiast zrobić podsumowanie takiej kobiety, pomyśleć, zastanowić się, idzie na r--ź i
1. Po rozwodzie obniżyła się stopa życiowa kobiety -> sąd orzeka alimenty od męża bo "były mąż może wziąć dodatkową pracę".
2. Po rozwodzie obniżyła się stopa życiowa mężczyzny -> sąd nie orzeka alimentów od żony bo "były mąż może wziąć dodatkową pracę".
To jest nieprawda i jest tu bardzo poważny błąd! Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka NIE wygasa po 5 latach, jeśli rozwód był z winy obojga. Gdy rozwód będzie z winy obojga, to obojgu byłym małżonkom przysługuje prawo do alimentów w razie niedostatku, a wygasa on w takiej sytuacji wyłącznie wtedy, gdy były małżonek