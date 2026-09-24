Ciekawostka mało znana,ale warta opowieści - znajomy mi opowiedział ;Żona oddaje męża do "domu spokojnej starości", ale od tamtej pory nie utrzymuje z nim kontaktu, kilka lat, choć mieszka w tym samym mieście.Wielce zadziwiona żona , że jej małżonek nie żyje od miesiąca i jest pochowany...i nie przysługuje jej świadczenie po nim?!¯\(ツ)/¯Druga żona, drugi mąż, taka to romantyczna historyja.Koniec.