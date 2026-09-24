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1. Sytuacja sama się komentuje - niezależnie jaki "sprytny" plan miała obrona, wyleciał w powietrze2. Żeby to skomentować, że było to zamierzone i celowe działanie obrony żeby uwalić proces, to trzeba mieć dowody3. Dziwnym trafem nie ma dyskusji/informacji, dlaczego pełnomocnik ofiar tego nie sprawdził. Chyba że prokurator miała informację od pełnomocnika?4. Wychodzi na to, że gdyby nie dziennikarze to "potencjalny" numer by przeszedł. Ergo - nikt