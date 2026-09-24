"No i cóż, mecenasie?". Prawnik Sebastiana M. opuścił salę. Niespotykana sytuacj
#wydarzenia #polska #wypadek Prok. Izabela Knapik powołała się przed sądem na potwierdzone informacje o2.pl dotyczące nowego prawnika Sebastiana M. Jak ustaliliśmy, mec. Marcin Jakubowski jest nadal (do 30 września) pracownikiem Grupy Azoty. Według przepisów zabrania mu to pracy w roli obrońcy. Po uRicochet
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Powinno wyskoczyć zanim w ogole typ pierdnął
Tak. Rodzina jest oskarzycielami posiłkowymi.
W Polsce, jesli zależy ci, żeby winny poniósł konsekwencje, to jest absolutna podstawa, jeśli tylko masz taką możliwość.
W naszym kraju bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, oskarzyciele publiczni stają (nieformalnie) po stronie oskarżonych.
1. Sytuacja sama się komentuje - niezależnie jaki "sprytny" plan miała obrona, wyleciał w powietrze
2. Żeby to skomentować, że było to zamierzone i celowe działanie obrony żeby uwalić proces, to trzeba mieć dowody
3. Dziwnym trafem nie ma dyskusji/informacji, dlaczego pełnomocnik ofiar tego nie sprawdził. Chyba że prokurator miała informację od pełnomocnika?
4. Wychodzi na to, że gdyby nie dziennikarze to "potencjalny" numer by przeszedł. Ergo - nikt
Tak samo gdy słuchałem wypowiedzi końcowej sędziego z rozprawy Żaka. Zdaje się większości się podobała. Dla mnie, choć wyrok popieram, ta mowa nie brzmiała jak mowa urzędu. Bardziej jak rozmowy przy spotkaniu rodzinnym.