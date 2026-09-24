Skandal, że coś takiego dzieje się w Polsce, która tyle przez komunistów i cenzorów przeszła.

37 lat po "upadku" komuny donald tusk oficjalnie powołuję instytucję zajmująca się cenzurą i mówiniem ludziom, co mają myśleć.



To jest w ogóle jakaś choroszcz, że taka instytucja będzie cenzurować nawet informacje odnośnie polityki, czyli de facto, będzie mogła stwierdzić, że informacje, która podałą opozycja o rządzie są kłamstem, a wszyscy co jej rozpowrzechniają idą w sztum.

Donald Tusk i Pokaż całość