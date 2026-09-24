Tuska powołuje instytucję, zajmującej się zwalczaniem dezinformacji
Na celowniku tworzonej instytucji znajdują się przede wszystkim zagadnienia dotyczące wojny na Ukrainie, polityki, energetyki, zdrowia czy klimatu, choć CWD w razie konieczności nie będzie ograniczać się wyłącznie do tego.barbara-janusz
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Komentarze (112)
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@xpear: Dezinformacja to celowe i zaplanowane rozpowszechnianie fałszywych lub zmanipulowanych treści w celu wprowadzania odbiorców w błąd i osiągnięcia określonych korzyści politycznych, ekonomicznych lub społecznych.
Dezinformacja
@MichuXXX69: Ale mental pozostał ten sam.
Ubeckie tradycje w rodzinie szmateckich to manipulacja jak to że Piotrowicz był prokuratorem stanu wojennego xD
37 lat po "upadku" komuny donald tusk oficjalnie powołuję instytucję zajmująca się cenzurą i mówiniem ludziom, co mają myśleć.
To jest w ogóle jakaś choroszcz, że taka instytucja będzie cenzurować nawet informacje odnośnie polityki, czyli de facto, będzie mogła stwierdzić, że informacje, która podałą opozycja o rządzie są kłamstem, a wszyscy co jej rozpowrzechniają idą w sztum.
Donald Tusk i
Celem Centrum Walki z Dezinformacją jest wymiana informacji pomiędzy instytucjami, analiza kampanii dezinformacyjnych (wespół z odnalezieniem ich źródeł i analizą zasięgu), a także przygotowywanie rekomendacji dla administracji publicznej oraz publikowanie komunikatów prostujących fałszywe bądź zmanipulowane narracje.
Ciekawe co zrobia z tymi zapowiedziami - ze cena benzyny moze kosztowac 5,19zl ?
@zubrzpuszczy: Nie może mnie obrazić ktoś, kto nie nauczył się nawet pisać starannie.