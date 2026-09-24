Dlaczego nie wiesz, że POLSKIE MIĘSO jest z DANII i HOLANDII? Test w Biedronce!
Czy mięso, które kupujesz jako polskie, naprawdę pochodzi z naszych hodowli? Jak sklepy i producenci robią człowieka w ciula.mkorsov
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Czy mięso, które kupujesz jako polskie, naprawdę pochodzi z naszych hodowli? Jak sklepy i producenci robią człowieka w ciula.mkorsov
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Komentarze (12)
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Ogólnie ciekawy materiał.
@niecodziennyszczon: No niech se jest, pewnie. Tylko niech on se też jest opisany, że z Hiszpanii, a nie z Polski.