mnie to zastanawia kto to kupuje, jestem z rocznika 98, większość znajomych mam z roczników 96-01 większość ma wyższe i pracuje na etat od dłuższego czasu, a dosłownie na palcach jednej ręki mogę wymienić tych którzy sobie mogą pozwolić na zakup mieszkania lub domu i są to Ci którzy siedzą w IT, pozostali pracują w robocie z pensjami z przedziału 6000-8500 brutto i albo siedzą nadal u rodziców albo mają mieszkanie po Pokaż całość