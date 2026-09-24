Swobodna Living od Archicomu, czyli synonimu tandety. Powstać w tym miejscu miał wcześniej przeszklony biurowiec, ale zmieniono plany i na kolanie zrobiono projekt bloku. Najgorzej, że to obecnie jedna z najlepszych działek w mieście, tuż obok skrzyżowania Powstańców/Swobodna we Wrocławiu - bramy do Starego Miasta.
Całość próbuje sprawiać wrażenie nowoczesnej i premium, ale efekt jest zaskakująco słaby.
Wizualizacja bez pięknych światełek i blasku, za to z pochmurnym niebem, jakie często widać nad Wrocławiem:
Hańba, że coś takiego powstaje w takim miejscu. A mogło być pięknie. Poniżej jedna z propozycji dla tego miejsca z AI:
Problem nie polega jednak wyłącznie na estetyce. Ta działka ma wyjątkowe znaczenie dla Wrocławia. To jeden z pierwszych widoków, jakie dostaje osoba jadąca od strony południowej w kierunku centrum. W takim miejscu budynek powinien być architektoniczną wizytówką miasta, a nie kolejnym, anonimowym blokiem mieszkalnym.
Tym bardziej szkoda, że pierwotnie planowano w tym miejscu znacznie bardziej reprezentacyjny obiekt. Zamiast kolejnego mieszkalnego „klocka” mogła powstać architektura, która rzeczywiście zaznaczałaby wjazd do centrum Wrocławia. Bliźniak rudego biurowca z tyłu.
Stop Swobodna Living! Stop deweloperskiej dewastacji miasta przez Archicom!
Komentarze (42)
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Ja wiem, że Archicom to nie jest najpiękniej budujący developer ever i
Podobie jak Rondo i Gajowickia na wysokości 4RBL
A jeżeli takich kryteriow nie ma, zakop za spam.
Za każdym patodewloperskim projetem w tym kraju stoi urzędnik z ramienia KO
@KochanekAdmina: Ło panie aż tyle to nie. Wszyscy przy korycie są umoczeni bo nikt nic w prawie nie zmienia.
@KochanekAdmina: Działka prywatna, inwesycja prywatna. Jak miasto będzie fikać deweloperowi to przegra z nim NSA. Bo tak to zwykle bywa
@kuba-maksburger: Ty serio myślisz że jak ktoś wyłoży grube cebuliony za kwaterę to zapcha swój taras krzakami? Projekt tak samo glupi tylko że w drugą stronę