Wystarczyło, że Netanjahu wszedł na mównicę. Delegaci rzucili się do wyjścia
Gdy tylko Binjamin Netanjahu pojawił się na mównicy podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, część z dyplomatów wstaSpocony_Bambo
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Gdy tylko Binjamin Netanjahu pojawił się na mównicy podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, część z dyplomatów wstaSpocony_Bambo
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Komentarze (26)
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149885
faktycznie Bibi jest kwintesencją moralności (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) jak dr Mengele współczucia dla potrzebujących