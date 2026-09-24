Kolejny ogromny wyciek danych medycznych Polaków!
Według niezależnie pozyskanych informacji redakcji CyberDefence24 oraz Zaufanej Trzeciej Strony, doszło do kolejnego dużego wycieku danych osobowych (w tym medycznych) Polek i Polaków. Za atakiem ma stać ta sama osoba (bądź osoby), co podczas wycieku z MyDr.toptoptop
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Komentarze (23)
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https://medyc.pl
A no to luz bo to so te łajthaty panie
W sensie, że co? Klucz szyfrujący był wpisany na stałe w kodzie aplikacji?